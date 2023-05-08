В Украине 9 мая появится новый государственный праздник: Зеленский подписал указ

Также Зеленский предлагает установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы совместно с Европейским союзом.

Соответствующий указ появился на сайте президента 8 мая.

Как сказано в указе, Зеленский установил 9 мая Днем Европы, "осознавая европейскую идентичность Украинского народа, с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте, свидетельствуя о преданности идеалам и ценностям демократии, поддерживая инициативы молодежи соединений".

"Установить в Украине День Европы, который отмечать ежегодно 9 мая совместно с государствами Европейского Союза. Этот Указ вступает в силу дня его опубликования", — говорится в тексте указа.

Кроме того, в своем видеообращении президент предлагает установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующий законопроект представлен в Верховную Раду.

Напомним, президент Владимир Зеленский открыл в Украине новый праздник – День работника оборонно-промышленного комплекса.

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