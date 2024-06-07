Сколько забронировали спасателей и полицейских: в МВД удивили заявлением

Игорь Клименко отметил, что 10% подлежащих мобилизации полицейских могут присоединиться к бригаде "Лють" или дополнительно созданным трем боевым бригадам Нацполиции.

Принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в пятницу, 7 июня.

Клименко отметил, что 10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизовываться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальную гвардию или Государственную пограничную службу.

10% подлежащих мобилизации полицейских могут присоединиться к бригаде "Лють" или дополнительно созданным трем боевым бригадам Национальной полиции Украины.

"О спасателях: наша позиция состоит в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.п.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", — подчеркнул министр внутренних дел. .dummy

Отмечается, что в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины, количество подлежащих бронированию военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции может составлять более 50% по отдельному решению министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения министра внутренних дел.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что Кабмин хочет избавить ГСЧС брони от мобилизации. В правительстве эту информацию не комментировали.

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