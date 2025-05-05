В Украине активизировались гадюки: как обезопасить себя от укуса (фото)

В Киевской области недавно заметили ядовитую гадюку Никольского / © Associated Press

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В Киевской области, в Бучанской общине заметили гадюку Никольского — ядовитую змею из Красной книги.

Об этом говорится в материале «Киев 24».

Этот вид змей не агрессивны и обычно избегают контакта с людьми. Однако в случае опасности гадюка может укусить.

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Что известно о ядовитой змее из Красной книги

Яд змеи Никольского содержит компоненты, которые могут вызвать отек, боль, головокружение и другие симптомы. Особенно опасным укус может быть для детей, пожилых людей, аллергиков и домашних животных.

Как предотвратить укус змеи

Исследователи предоставляют список правил, как обезопасить себя от укуса змеи.

Носите соответствующую одежду — длинные брюки и закрытую обувь, если гуляете по лесу или по полю. Будьте осмотрительны во дворах — осматривайте места под камнями, досками, дровами или высокой травой, где змеи могут прятаться. Не приближайтесь к гадюке — если ее заметили, не пытайтесь поймать или прогнать. Особенно будьте внимательны, если прогуливаетесь в местах возможной активизации гадюк с детьми. Объясните детям, что змей нельзя трогать и что о встрече с ними необходимо немедленно известить взрослых.

Что делать, если укусила змея: скорая помощь

Если вас или ребенка укусила змея, немедленно звоните в скорую.

Старайтесь не двигаться к прибытию медиков. Также не двигайте пораженную конечность, чтобы замедлить распространение яда.

Не разрезайте рану и не прижигайте ее — это может ухудшить состояние.

Что известно о гадюке Никольского и много ли их на Киевщине

Гадюки этого вида не слишком распространены в регионе, но могут быть обнаружены в лесных и степных районах. Для Бучанской общины такая встреча — редкое явление, но змея может появляться в соответствующих условиях, особенно вблизи лесов.

В Минздраве предупредили о начале сезона активности пресмыкающихся. Большинство из них не представляют угрозы для здоровья человека, впрочем, есть и такие, которых следует опасаться. В Украине обитает три вида ядовитых змей:

Гадюка обычная — самая распространенная, встречается в Полесье, Карпатах, кое-где в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине.

Гадюка степная — редкая, занесенная в Красную книгу Украины. Обитает преимущественно в степной зоне, в частности, в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу.

Черная гадюка Никольского / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Гадюка Никольского — темная, почти черная змея, тоже занесена в Красную книгу.

Следует помнить, что в большинстве случаев эти змеи не нападают, а пытаются убежать, как только замечают человека — агрессию же проявляют только в случае опасности.

Яд этих змей обычно не представляет угрозы жизни, но следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если укуса получил ребенок или человек, склонный к аллергии.

Напомним, ранее во Львовской области ребенка укусила змея.

Змея укусила ребенка вблизи Самбора. Девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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