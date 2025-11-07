В Украине активизировались мошенники: что нужно знать и как не стать жертвой

Мошенничество / © ТСН.ua

Реклама

В Украине новая волна фишинга. Мошенники обещают деньги за 5-минутный опрос якобы от банка. Жертв просят ввести ПИН-код, после чего воруют все деньги.

Об этом пишет Киберполиция Украины.

В социальных сетях и мессенджерах мошенники распространяют сообщения о «денежной награде» за прохождение краткого опроса от имени банка.

Реклама

В таких сообщениях предлагают:

пройти опрос, который займет всего 5–10 минут;

авторизироваться через личный кабинет.

После «успешного» прохождения опроса жертве обещают поступление средств в течение 3 часов.

На самом деле, такие сообщения содержат ссылку на фишинговую (мошенническую) страницу-приманку. Этот сайт стилизован с использованием официальной айдентики настоящего банка и смотрится очень убедительно.

Жертва переходит на фальшивый сайт, проходит опрос, и после этого просят ввести номер телефона, код с SMS и ПИН-код.

Реклама

Как воруют деньги

Как только мошенники получают эти данные, они немедленно используют их для привязки аккаунта пользователя к новому устройству. Это также позволяет получить полный доступ к онлайн-применению банка. Получив контроль, злоумышленники мгновенно выводят все денежные средства со счетов жертвы.

Киберполиция и службы безопасности банков призывают граждан быть осмотрительными и соблюдать простые правила:

Проверяйте адрес сайта. Перед вводом любых данных всегда смотрите на адресную строку в браузере. Фишинговые страницы могут отличаться одной буквой или символом.

Доверяйте только официальным источникам. Проверяйте информацию о любых акциях, опросах и выплатах исключительно на официальных сайтах банков или позвонив на горячую линию.

Не переходите по подозрительным ссылкам. Лучший способ — искать нужный вам сайт самостоятельно через поисковую систему, а не переходить по ссылкам из сообщений.

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в свой банк для блокирования счетов и обратитесь в киберполицию.

Напомним, в Украине снова активизировались мошенники, предлагающие «оформить карточку» для получения государственной помощи в 6500 грн. Народный депутат Даниил Гетманцев предупредил, что это фейковые схемы, ведь ни один госорган не рассылает ссылки через посторонние сервисы, а все официальные выплаты осуществляются исключительно через приложение «Действие».