В Украине активизировались мошенники: что нужно знать и как не стать жертвой
Новая схема обмана: мошенники привлекают украинцев «денежной наградой» за опрос.
В Украине новая волна фишинга. Мошенники обещают деньги за 5-минутный опрос якобы от банка. Жертв просят ввести ПИН-код, после чего воруют все деньги.
Об этом пишет Киберполиция Украины.
В социальных сетях и мессенджерах мошенники распространяют сообщения о «денежной награде» за прохождение краткого опроса от имени банка.
В таких сообщениях предлагают:
пройти опрос, который займет всего 5–10 минут;
авторизироваться через личный кабинет.
После «успешного» прохождения опроса жертве обещают поступление средств в течение 3 часов.
На самом деле, такие сообщения содержат ссылку на фишинговую (мошенническую) страницу-приманку. Этот сайт стилизован с использованием официальной айдентики настоящего банка и смотрится очень убедительно.
Жертва переходит на фальшивый сайт, проходит опрос, и после этого просят ввести номер телефона, код с SMS и ПИН-код.
Как воруют деньги
Как только мошенники получают эти данные, они немедленно используют их для привязки аккаунта пользователя к новому устройству. Это также позволяет получить полный доступ к онлайн-применению банка. Получив контроль, злоумышленники мгновенно выводят все денежные средства со счетов жертвы.
Киберполиция и службы безопасности банков призывают граждан быть осмотрительными и соблюдать простые правила:
Проверяйте адрес сайта. Перед вводом любых данных всегда смотрите на адресную строку в браузере. Фишинговые страницы могут отличаться одной буквой или символом.
Доверяйте только официальным источникам. Проверяйте информацию о любых акциях, опросах и выплатах исключительно на официальных сайтах банков или позвонив на горячую линию.
Не переходите по подозрительным ссылкам. Лучший способ — искать нужный вам сайт самостоятельно через поисковую систему, а не переходить по ссылкам из сообщений.
Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в свой банк для блокирования счетов и обратитесь в киберполицию.
Напомним, в Украине снова активизировались мошенники, предлагающие «оформить карточку» для получения государственной помощи в 6500 грн. Народный депутат Даниил Гетманцев предупредил, что это фейковые схемы, ведь ни один госорган не рассылает ссылки через посторонние сервисы, а все официальные выплаты осуществляются исключительно через приложение «Действие».