В Украине активизировались опасные мошенники: предлагают укрепить или заменить окна

Это угрожает вашей жизни или помогает врагу корректировать огонь.

В Украине активизировались мошенники, которые якобы укрепляют и заменяют окна в жилых домах. Одни вредят непосредственно гражданским, другие – Вооруженным силам Украины.

Об этом предупредил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Мародеры распространяют в Сети предложения бесплатно затянуть разрушенные окна. Они расспрашивают об уровне повреждений, количестве квартир, из которых эвакуировались жители, их финансовом состоянии. Также пытаются узнать точный адрес и время отсутствия владельцев дома.

Диверсанты предлагают бесплатно заменить разрушенные окна. Злоумышленники расспрашивают о том, куда попал снаряд или обломки от него, пытаются узнать, какие объекты расположены рядом и другие детали о доме и улице. Они также интересуются, где рядом находятся блокпосты якобы, чтобы можно было проехать в дом.

"Не рассказывайте незнакомцам, где расположены ваши квартиры и другие обстоятельства, связанные с последствиями обстрелов. Это чревато вашей жизни или помогает врагу корректировать огонь", — подчеркнул Белошицкий.

Новые схемы: как не стать жертвой мошенников во время войны

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