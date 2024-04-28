В Украине американские истребители F-16 ждет самое опасное поле боя — СМИ

С начала полномасштабной войны наше государство потеряло не менее 86 самолетов.

В Украине американские истребители F-16 ждет самое опасное поле боя. И это с учетом того, что за последние 50 лет самолеты участвовали во многих сложных конфликтах.

Об этом пишет Business Insider.

"В Украине F-16 выступят против России, и это абсолютно, несомненно, самый сложный сценарий, который может быть для F-16", — отметил подполковник ВВС США в отставке, наработавший более 2300 часов в качестве пилота F-16 Джона Баума.

С начала полномасштабной войны наше государство потеряло по меньшей мере 86 самолетов, что подчеркивает, с какой опасностью сталкиваются пилоты. В частности, угрозу могут представлять российские ПВО: С-300, С-400, Су-35 и МиГ-31, вооруженные дальнобойными Р-37.

Отмечается, что российский арсенал систем "земля-воздух" более современен и совершенен, чем те, с которыми F-16 сталкивался в прошлых конфликтах.

Предыдущие противники F-16 на Ближнем Востоке, например Ирак и Сирия, использовали устаревшее советское оборудование и, вероятно, не были так хорошо обучены и вооружены, подчеркнул военный аналитик и бывший летчик ВМС США Бринн Таннехилл.

В РФ, возможно, есть одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО в мире, но F-16 будет способен информировать об обстановке и передавать эту картину другим украинским силам.

Кроме того, истребители смогут использовать свои системы наведения HARM и ракет для поражения российских радаров. Указывается, что F-16 смогут усилить противовоздушную оборону Украины, которая в последние месяцы истощилась.

Напомним, что американские истребители уже могли бы быть в Украине, если бы аэродромная инфраструктура имела надлежащую систему ПВО.

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