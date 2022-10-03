В Украине анонсировали новую помощь – 2200 гривен: кто может ее получить

Для жителей только что освобожденных от оккупантов населенных пунктов предусмотрена гуманитарная и финансовая поддержка.

Со следующего месяца жители только что освобожденных от оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в 2200 грн.

Об этом сегодня, 3 октября, сообщила вице-премьер Ирина Верещук во время своего эфира на телеканале РАДА, передает Минреинтеграции Украины.

Она напомнила, что жителям освобожденных от оккупантов городов и сел предусмотрена помощь от государства и благотворителей. По ее словам, это как гуманитарная помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплая одежда на зиму, так и финансовая поддержка.

"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", – сообщила Верещук.

В Минреинтеграции напомнили, что на освобожденных от оккупантов Харьковщине и Херсонщине продолжается пилотный проект. Граждане, фактически проживавшие там на момент деоккупации, через "Укрпочту" получают разовую денежную помощь в сумме 1200 грн.

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