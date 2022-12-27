В Украине арестовали имущество путинского олигарха Усманова почти на 2 млрд грн

Решается вопрос о передаче имущества в АРМА.

Служба безопасности Украины совместно с детективами БЭБ изъяла из подпольных складов более 160 тыс. тонн украинской железной руды почти на 2 млрд гривен, принадлежавшей российскому олигарху Алишеру Усманову.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины.

"Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова", — говорится в сообщении.

После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

"Скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России. После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения нужд российских оккупационных группировок", — выяснили в СБУ.

На изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Санкции и конфискация имущества российского миллиардера Усманова

В апреле в Германии конфисковали крупнейшую в мире суперяхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью более 600 миллионов долларов. По версии журнала Forbes, россиянин является третьим в списке олигархом в РФ с состоянием почти 19 миллиардов долларов.

Издание Der Spiegel также писало, что на вилле миллиардера Усманова на озере Тегернзее в Баварии, владение которой олигарх всячески отрицает, полиция обнаружила четыре яйца Фаберже.

Венгрия, приверженная кремлевскому режиму и диктатору Владимиру Путину, настаивает на исключении трех российских олигархов из списка санкций, среди которых Алишер Усманов.

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