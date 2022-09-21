В Украине арестовали имущество и активы российского миллиардера на 300 миллионов гривен

Сумма арестованного имущества составляет около 300 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следователи Подольской окружной прокуратуры установили, что в Киеве и других регионах действует фирма, конечным владельцем которой является российский миллиардер, а поэтому есть значительный риск, что руководство предприятия могло действовать в ущерб государственной безопасности Украины.

В связи с этим суд арестовал корпоративные права этого предприятия в виде уставного капитала в размере почти 300 млн грн, комплекс помещений общей площадью 5 тыс. кв м и более 1,5 тыс. га земли.

Арестованное имущество и активы передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Следствие осуществляется по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины.

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