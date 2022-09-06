В Украине арестовали имущество предприятий экс-депутата Госдумы России на 1 миллиард гривен

Суд арестовал имущество предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей бумаги и картона в Украине.

В Украине арестовали корпоративные права и имущество предприятий по производству бумаги и картона более чем на 1 миллиард гривен, владельцем которых является бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации.

Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, которые являются одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет более 1 млрд грн”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица этих предприятий, бенефициарным собственником которых является гражданин России – экс-депутат Госдумы РФ, осуществляя деятельность в 2019-2021 годах на территории Украины, уклонились от уплаты налогов более чем на 132 млн грн и легализовали имущество в особо крупных размерах (ст. 212, статья 209 Уголовного кодекса Украины).

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