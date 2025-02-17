В Украине – аварийные отключения света: какие причины и кого это затронет

В Украине 17 февраля применены аварийные отключения света из-за последствий российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Причина усиления мер ограничения – последствия вражеских атак на энергообъекты Украины.

Первоначально отключаются промышленные потребители и бизнес. Что касается бытовых потребителей, то для них ограничения применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).

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В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Там посоветовали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго).

В компании также призвали экономно потреблять электроэнергию.

Напомним, в ночь на 17 февраля россияне ударили по Украине "Шахедами" и дронами других типов. В общей сложности враг запустил 147 БпЛА.