В Украине – аварийные отключения света: какие причины и кого это затронет

Первоначально отключаются промышленные потребители и бизнес.
В Украине 17 февраля применены аварийные отключения света из-за последствий российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Причина усиления мер ограничения – последствия вражеских атак на энергообъекты Украины.
Первоначально отключаются промышленные потребители и бизнес. Что касается бытовых потребителей, то для них ограничения применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).
В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Там посоветовали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго).
В компании также призвали экономно потреблять электроэнергию.
Напомним, в ночь на 17 февраля россияне ударили по Украине "Шахедами" и дронами других типов. В общей сложности враг запустил 147 БпЛА.
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