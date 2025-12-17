- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 290
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине автоматически продлевают отсрочки от мобилизации: кого это касается
Теперь граждане могут получить автоматическое продление отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+».
Кабинет Министров Украины упростил процедуру воинского учета, внеся изменения в постановление №560. Теперь значительная часть военнообязанных может получить продление отсрочки от мобилизации автоматически, без лишних визитов в ТЦК.
Об этом рассказала бывшая Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова на Facebook.
По словам Денисовой, система автоматизации базируется на данных из государственных реестров. Если информация о праве лица на отсрочку уже есть в базе или обстоятельства неизменны, статус продлевается «в один клик». Об успешной пролонгации граждане узнают через пуш-уведомления в приложении Резерв+.
«Автоматический режим действует для лиц с инвалидностью, студентов, многодетных родителей и ряда других категорий. Это значительно снижает бюрократическую нагрузку на людей», — подчеркнула она.
Кто попал в список «автоматического продления»
Новые правила охватывают широкий круг граждан, чей статус подтвержден документально:
По состоянию здоровья: люди с инвалидностью и лица, признанные временно непригодными к службе.
Родители и опекуны: те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью (до 18 лет или совершеннолетнего I/II группы); родители трех и более детей (рожденных в одном браке).
Студенты и педагоги: соискатели высшего образования, аспиранты, а также преподаватели ВУЗов и профтехучилищ.
Семейные обстоятельства: лица, ухаживающие за женой или родителями с инвалидностью I или II группы.
Военные: бывшие пленные; лица, потерявшие близких родственников во время войны; родственники погибших Героев Украины (Революция Достоинства).
Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически
Если вы относитесь к одной из перечисленных категорий, но уведомление в «Резерв+» не поступило, это может свидетельствовать об одной из двух проблем:
Отсутствие данных: Информация о вашей льготе не внесена в соответствующий государственный реестр.
Устаревшие сведения: Данные нуждаются в физическом обновлении.
Алгоритм действий в таком случае: Необходимо лично обратиться в Центр предоставления админуслуг (ЦНАП) или ТЦК, предоставить актуальные документы и обновить персональную информацию для корректного отображения статуса в системе.
