В Украине автоматически продлевают отсрочки от мобилизации: кого это касается

Кабинет Министров Украины упростил процедуру воинского учета, внеся изменения в постановление №560. Теперь значительная часть военнообязанных может получить продление отсрочки от мобилизации автоматически, без лишних визитов в ТЦК.

Об этом рассказала бывшая Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова на Facebook.

По словам Денисовой, система автоматизации базируется на данных из государственных реестров. Если информация о праве лица на отсрочку уже есть в базе или обстоятельства неизменны, статус продлевается «в один клик». Об успешной пролонгации граждане узнают через пуш-уведомления в приложении Резерв+.

«Автоматический режим действует для лиц с инвалидностью, студентов, многодетных родителей и ряда других категорий. Это значительно снижает бюрократическую нагрузку на людей», — подчеркнула она.

Кто попал в список «автоматического продления»

Новые правила охватывают широкий круг граждан, чей статус подтвержден документально:

По состоянию здоровья: люди с инвалидностью и лица, признанные временно непригодными к службе.

Родители и опекуны: те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью (до 18 лет или совершеннолетнего I/II группы); родители трех и более детей (рожденных в одном браке).

Студенты и педагоги: соискатели высшего образования, аспиранты, а также преподаватели ВУЗов и профтехучилищ.

Семейные обстоятельства: лица, ухаживающие за женой или родителями с инвалидностью I или II группы.

Военные: бывшие пленные; лица, потерявшие близких родственников во время войны; родственники погибших Героев Украины (Революция Достоинства).

Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически

Если вы относитесь к одной из перечисленных категорий, но уведомление в «Резерв+» не поступило, это может свидетельствовать об одной из двух проблем:

Отсутствие данных: Информация о вашей льготе не внесена в соответствующий государственный реестр.

Устаревшие сведения: Данные нуждаются в физическом обновлении.

Алгоритм действий в таком случае: Необходимо лично обратиться в Центр предоставления админуслуг (ЦНАП) или ТЦК, предоставить актуальные документы и обновить персональную информацию для корректного отображения статуса в системе.

