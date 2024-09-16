В Украине автоматизируют вручение повесток: что известно

В Министерстве обороны Украины работает над разработкой функционала, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток.

Об этом рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой в DOU Podcast.

По словам Берестова, сейчас повестки выписывают вручную, распечатывают. Впоследствии бумаги получает начальник ТЦК, который должен их подписывать, ставить печать, а дальше повестки разносят. Такой процесс, говорит Берестовый, неизбежен.

"Поэтому мы сделали сейчас функционал, чтобы повестку можно было генерировать в реестре "Оберег", подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК. Оно будет идти сразу на централизованную печать, оттуда – на Укрпочту, она будет развозить, а у нас будет информация, где повестка находится: была ли она доставлена, или нет, или где-то потеряна, сколько времени на доставку ушло и т.д.", — пояснил чиновник.

Он добавил, что процесс будет прозрачным и "это позволит иметь военно-политическому руководству более релевантную информацию, чем сейчас".

"Соответственно, когда ты подписываешь электронной подписью эту повестку, то там не будет какой-то закорючки-подписи. И ты должен быть уверен, что тебе не прислали какой-то фишинг или что-то, а что действительно твой ТЦК подписал эту повестку. Поэтому в Резерв+ будет функция: как через сканер QR можно будет проверить действительно ли начальник ТЦК подписал эту повестку, законна ли она, валидна, легальна и ее никто другой не подписал по дороге к автобусной остановке", — пояснил Берестовый.

Раньше мы писали, как в Украине наказывают за отказ от повестки.

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