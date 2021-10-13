В Украине автоматы Калашникова заменят на винтовки, которые есть близкие к стандартам НАТО

В Украине автоматы Калашникова заменят на винтовки, которые есть близкие к стандартам НАТО

Сейчас продолжается переоснащение воинских частей НГУ новейшим стрелковым вооружением.

Военнослужащие Нацгвардии вместо автоматов Калашникова возьмут в руки современные винтовки (UAR-15), которые переоснащают к стандартам НАТО.

Об этом во время учебных сборов сообщил заместитель директора департамента логистики главного управления Национальной гвардии Украины полковник Сергей Гриценко.

По его словам, сейчас идет переоснащение воинских частей НГУ новейшим стрелковым вооружением. Первый этап переоснащения уже выполнен. Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайпера вместо устаревших СВД (снайперских винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства. РПГ-7 уже заменено на PSRL-1 (РПГ-1) американского производства.

"Используются противотанковые ракетные комплексы производства конструкторского бюро" Луч "," Стугна "и" Корсар. По бронированной техники — на вооружении уже находится БТР-3 и БТР-4 украинского производства. Мы переоснащуемось соответствии к стандартами НАТО ", — сообщил Сергей Гриценко.

В планах Национальной гвардии обеспечить новейшей техникой и оружием все воинские части оперативного назначения.

К слову, во Львовской области разоблачили трех преступников из Закарпатья, которые продавали на территории региона, в частности в Дрогобычском районе, огнестрельное оружие, боеприпасы и отравляющее вещество.

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