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- Украина
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В Украине безумный дефицит билетов на поезда: как их можно «выловить» — лайфхаки от «УЗ»
В течение трех месяцев лета УЗ перевезет 7 млн. пассажиров.
«Укрзализныця» вошла в самый пиковый период этого года, поэтому резко возрос спрос на билеты. Украинцы столкнулись с трудностью покупки.
Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
По данным железной дороги, уже сейчас каждый день они имеют 340 тысяч запросов на билеты и перевозят 80 тысяч человек. В дальнейшем один билет ожидается до 6–7 желающих.
Что будет с билетами: как их выловить
Чтобы пассажирам было легче выловить билеты, в «Укрзализныце» продолжат традицию летних отчетов. Как и в прошлом году, железная дорога будет регулярно показывать еженедельные данные по перевозке:
детских групп,
военных,
топовым направлениям,
фактическим возможностям.
В течение первой недели по железной дороге путешествовали почти полмиллиона — 472 873 пассажира. Рекордсменом стал поезд №104 Львов-Лозова, который перевез более 13 тысяч человек.
В общей сложности планируется, что в течение трех месяцев лета УЗ перевезет 7 млн пассажиров.
Действенные способы «поймать» билет
В «Укрзализныце» призывают пассажиров покупать билеты заранее, поскольку «вы чем раньше начнете мониторить билеты, тем больше шанс приобрести их».
Старт продажи билетов — за 20 дней до даты выезда.
Также есть эффективная опция автовыкупа. Через приложение «Укрзализныци» можно выбрать необходимый поезд и дату. Когда появляется место в продаже, программа его выкупает.
Для военных и их семей доступны билеты из спецрезерва. Их можно приобрести через приложение «Армия+».
Напомним, в преддверии летнего сезона «Укрзализныця» изменила расписание и добавила новые рейсы. В частности, измененный график пассажирских поездов начнет действовать с 28 июня.