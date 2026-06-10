Укрзализныця / © Укрзализныця

Реклама

«Укрзализныця» вошла в самый пиковый период этого года, поэтому резко возрос спрос на билеты. Украинцы столкнулись с трудностью покупки.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

По данным железной дороги, уже сейчас каждый день они имеют 340 тысяч запросов на билеты и перевозят 80 тысяч человек. В дальнейшем один билет ожидается до 6–7 желающих.

Реклама

Что будет с билетами: как их выловить

Чтобы пассажирам было легче выловить билеты, в «Укрзализныце» продолжат традицию летних отчетов. Как и в прошлом году, железная дорога будет регулярно показывать еженедельные данные по перевозке:

детских групп,

военных,

топовым направлениям,

фактическим возможностям.

В течение первой недели по железной дороге путешествовали почти полмиллиона — 472 873 пассажира. Рекордсменом стал поезд №104 Львов-Лозова, который перевез более 13 тысяч человек.

В общей сложности планируется, что в течение трех месяцев лета УЗ перевезет 7 млн пассажиров.

Читайте также "Укрзализныця" меняет маршруты и задерживает поезда после ночной атаки

Действенные способы «поймать» билет

В «Укрзализныце» призывают пассажиров покупать билеты заранее, поскольку «вы чем раньше начнете мониторить билеты, тем больше шанс приобрести их».

Реклама

Старт продажи билетов — за 20 дней до даты выезда.

Также есть эффективная опция автовыкупа. Через приложение «Укрзализныци» можно выбрать необходимый поезд и дату. Когда появляется место в продаже, программа его выкупает.

Для военных и их семей доступны билеты из спецрезерва. Их можно приобрести через приложение «Армия+».

Напомним, в преддверии летнего сезона «Укрзализныця» изменила расписание и добавила новые рейсы. В частности, измененный график пассажирских поездов начнет действовать с 28 июня.

Реклама

Новости партнеров