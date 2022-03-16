В Украине без электроэнергии остаются почти тысяча сел и городов

В Украине без электроэнергии остаются почти тысяча сел и городов

Российские войска своими обстрелами оставили без света жителей почти 1 тис. населенных пунктов.

По состоянию на утро 16 марта в Украине без электроэнергии полностью осталось 989 населенных пунктов, из них частично 91.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"В настоящее время обесточены 989 населенных пунктов из них частично 91. ГСЧС для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлекла 13 генераторов, из них 5 для обеспечения электроэнергией больниц", — говорится в сообщении.

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