В Украине безработным хотят повысить минимальный размер пособия: о какой сумме идет речь

Правительство планирует повысить минимальный размер пособия по безработице.

Проект постановления №2153 размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, Кабмин предлагает установить минимальный размер пособия в размере 1500 грн и 2500 грн. Она назначается людям без страхового стажа и работающим в течение последнего года менее 7 месяцев.

Повышение минимального размера пособия по безработице будет осуществлено за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, предусмотренных на выплату пособия по безработице, и не требует внесения изменений в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Прогнозная среднемесячная численность зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице в минимальном размере, составляет 38,7 тыс. человек. В частности, 24 тыс. человек – в размере 1 500 грн, 14,7 тыс. человек – в размере 2 500 грн. При этом расходы на повышение минимального размера пособия по безработице до конца года составят ориентировочно 111 450,0 тыс. грн.

"Принятие акта будет способствовать повышению уровня материального обеспечения зарегистрированных безработных", — говорится в тексте документа.

Проект постановления на обсуждении до 2 августа 2023 года.

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