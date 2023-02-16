В Украине более 150 тысяч безработных: в каких областях больше всего

В Украине официально зарегистрировано 156 000 безработных граждан. Больше всего среди них безработных женщин – 71%.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента реализации политики занятости Елена Мельник в эфире телемарафона.

По ее данным, больше всего безработных в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

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"На сегодняшний день в службе официально зарегистрированы в статусе безработного 156 тыс. граждан. Наибольшее количество обратившихся и состоящих на учете это женщины — 71%. Относительно регионального распределения, больше всего обращений фиксируется в Харьковской и Запорожской областях, за ними Днепропетровская и Сумская", – сказала Мельник.

Она добавила, что сейчас из 26 тысяч вакансий, которыми владеет служба занятости, большинство – для квалифицированных рабочих, владеющих определенным инструментом труда.

Также есть предложения в сфере торговли и услуг, и есть большое количество вакансий для тех, кто умеет обслуживать и ремонтировать автомобили или орудия труда.

Напомним, в Украине безработных будут привлекаться к "Армии восстановления". Сколько будут платить и какой будет работа, читайте здесь.

Как сообщалось, правительство упростило регистрацию безработных — стать на учет можно через "Дію".

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