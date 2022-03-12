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В Украине больше нет нескольких городков — Зеленский

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В Украине больше нет нескольких городков — Зеленский

Associated Press

По словам главы государства, в Украине фронт везде.

У нас везде фронт. Война забрала несколько маленьких городов и людей. Их больше не существует.

Об этом в ходе общения с журналистами сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

“Эта война объединила нашу нацию. У нас везде фронт, ситуация везде по-разному сложная. Несколько небольших городков уже не существует. И людей там больше нет. Это трагедия. На востоке нашей страны просто остановилась жизнь”, - отметил Владимир Зеленский.

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