В Украине больше нет нескольких городков — Зеленский

В Украине больше нет нескольких городков — Зеленский

По словам главы государства, в Украине фронт везде.

У нас везде фронт. Война забрала несколько маленьких городов и людей. Их больше не существует.

Об этом в ходе общения с журналистами сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

“Эта война объединила нашу нацию. У нас везде фронт, ситуация везде по-разному сложная. Несколько небольших городков уже не существует. И людей там больше нет. Это трагедия. На востоке нашей страны просто остановилась жизнь”, - отметил Владимир Зеленский.

Читайте также: