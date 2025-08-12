В Украине большинство iPhone нелегальны - подробности

Айфон / © Pixabay

Несмотря на наличие официального импортера, большинство iPhone в Украине попадают на рынок нелегально.

Об этом рассказал бывший канадский дипломат и бизнес-омбудсмен в Украине Роман Ващук в эфире Украинского радио.

По его словам, из всех iPhone, попадающих на украинский рынок, только 21% легально проходят таможню и облагаются налогами. «Из каждых пяти iPhone один легальный, четверо — нелегальные. Это можно сравнить с тем, что есть один общий дистрибьютор, легальный импортер, они знают, сколько импортируют, а в Украине ежегодно регистрируется новых телефонов в пять раз больше», — пояснил Ващук.

Он подчеркнул, что нелегальные телефоны продаются без пошлины и без налога на добавленную стоимость, что делает их дешевле для покупателей. «Они, те что продаются серо или черно, продаются без пошлины, без налога на добавленную стоимость, тем самым украинцы их покупают дешевле. Вы знаете, например, если бы вы спросили меня, господин Виталий, как вы относитесь к этому, я сказал бы наверное, что многие украинцы они бы сказали, пусть будет так, пусть будет так, но пусть станет меньше коррупции», — отметил эксперт.

«Многие украинцы фактически поддерживают этот серый рынок, потому что это дешевле, но в то же время хотят меньше коррупции», — добавил Ващук.

Эксперт также обратил внимание на парадокс в отношении населения к коррупции. «Абсолютное большинство украинцев ставят угрозу коррупции на второе место после широкомасштабного вторжения. Но это те же люди, которые потом идут и покупают айфон без НДС, а потом на нем пишут в соцсетях, как их раздражает коррупция», — резюмировал он.

