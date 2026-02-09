В Украине браконьер застрелил всемирно известного оленя: подробности

Оленя Руни убили в Киевской области

В Киевской области в эко-парке «На рогах» от выстрела браконьера погиб олень-рекордсмен Руни. Люди требуют справедливого наказания для убийц.

Об этом сообщает эко-активистка Лана Ветрова.

Что известно об олене Руни

Руни был носителем престижного международного титула «Золотые рога». Он официально признан оленем с самыми большими рогами в Украине по международной системе CIC. Параметры составляют 84 см левый и 87 см правый, с 22 и 24 отростками. Они должны стать уникальным трофеем на международных соревнованиях и принести Украине «Гран-При».

«Это не просто смерть животного — это выстрел в победу украинского оленеводства и в сердце нашего природного наследия», — говорит владелец фермы Сергей Боярчуков.

Руни застрелил браконьер, стремясь к наживе.

«Он убил носителя уникальной генетики и надежду нашего дела, но мы выстоим», — добавляет Боярчуков.

Активисты призывают полицию и природоохранные организации найти виновного и усилить ответственность за браконьерство.

«Если за убийство уникального животного выписывают только штраф — закон становится прейскурантом для убийц», — подчеркивают в обращении.

Реакция Сети

Эта трагедия шокировала общество, люлы в Сети не скрывают своего возмущения:

– Мое мнение — его убили умышленно. Украинская земля плачет и стонет от боли

- Я уверен, урода найдут. И, скорее всего, это будет не полиция.

— По-моему, поиск браконьеров (а особенно — такого случая) был бы делом чести для многочисленных охотничьих клубов. Но ведь… Разве станут заниматься даже таким вопиющим случаем те, кто не видит ничего страшного в позировании на фото с убитыми зверями? Риторический вопрос.

— Боже, какой ужас, какая боль… Пусть Вселенная виновных привлечет в свой суд

— Приходит урод в эко парк и стреляет в оленя. Это тупорилое, конченное создание, а не человек. За это должно быть наказание по максимуму, штраф и тюрьма! И огласка на всю Европу. Точка! Дно…

На инцидент уже отреагировала организация UAnimals.

«Это просто дикость, нет слов. Мы уже готовим заявление в полицию, чтобы это убийство не сошло браконьерам с рук. Виноваты должны ответить по закону!», — заверили зоозащитники.

Ранее стало известно, что из-за удара «Шахедом» по территории Киевского зоопарка пострадал миниатюрный азиатский олень Мо. У него повреждение головы и перелом нижней челюсти, но благодаря срочной операции ветеринаров ему спасли жизнь.

Директор зоопарка отметил, что шансы на выживание были только «50-50», но после хирургического вмешательства и реабилитации состояние Мо постепенно улучшается.