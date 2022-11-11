В Украине будет царить антициклон Charly: какой будет погода на выходных, 12-13 ноября

Суббота и воскресенье будут облачными с прояснениями.

На выходных, 12-13 ноября, в Украине еще будет держаться достаточно теплая и сухая погода, а с понедельника уже ожидается похолодание.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 12 ноября в стране будет сухо. В центральных, южных и Донецкой областях ночью и утром туман, на остальной территории местами. Ветер западный, 5-10 м/с, в северо-восточных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В воскресенье, 13 ноября, будет также без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, на юге Одесской области до 15°.

В Киеве на выходных, 12-13 ноября, осадки также не предусматриваются. Температура в субботу, 12 ноября, ночью 5-7° тепла, днем 11-13°, 13 ноября ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

Как сообщает Наталья Диденко, с понедельника-вторника в Украину придет похолодание, а суббота и воскресенья будут еще теплыми.

"12-13 ноября в Украине антициклон Charly приведет к сухой, бездождевой, бесснежной погоде во всех наших областях", — прогнозирует синоптик.

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Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание. По его прогнозу, во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем.

Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег. В то же время, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что ноябрь в этом году наоборот, вероятно, будет теплым.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше.

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