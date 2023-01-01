В Украине будет царить антициклон Leonhard: прогноз погоды на понедельник, 2 января

В первый понедельник 2023 года, 2 января, в Украине будет очень тепло и сухо.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 2 января осадки не ожидаются, температура ночью 0-6° тепла, днем 6-12°, в Крыму и западной части местами 13-15° тепла.

В Киеве 2 января тоже сухо. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

Как прогнозирует Наталья Диденко, 2 января Украине будет ближе сухой антициклон Leonhard, чем мокрый циклон Magdalene. То есть осадков у нас не будет в понедельник.

"К тому же наша территория еще и будет принадлежать завтра теплому воздушному сектору, который, как почтенный старый кот, разлегся между атмосферными фронтами, которые нас никак не могут "укусить" дождями или снегом. То есть, у нас будет тепло", — пишет синоптик.

В Киеве 2 января, по ее прогнозу, также будет преобладать сухая погода. Максимальная температура воздуха достигнет 9° тепла.

Прогноз погоды в Украине на январь-2023

В то же время Наталья Диденко сообщила, что 4-5 января температура воздуха начнет снижаться, 5 января появятся осадки.

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Однако сильных морозов ждать еще рано, поскольку, по прогнозам синоптиков, первая половина января будет преимущественно теплой. Похолодание и снегопады придут в Украину во второй половине месяца. Ориентировочно сильные морозы придут либо после 15 января, либо уже в конце текущего месяца.

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