В Украине будет царить сухая и теплая погода: прогноз погоды на 1 мая

Первый день мая в Украине будет очень теплым и без осадков. Днем воздух прогреется до 25° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах будет малооблачно. Осадков синоптики не прогнозируют. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине составит 6-11 тепла. Днем столбики термометров покажут +20-25°.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской и столице будет малооблачно. Также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха – 6-11° тепла ночью, днем поднимется +20-25°. В Киеве ночью температура составит 8-10° тепла, днем +22-24°.

Напомним, синоптики сообщили, возможны ли еще заморозки и чего ожидать Пасхи. В частности, Украинский гидрометцентр сообщает, что грядущий май окажется среднестатистическим, но теплее прошлогоднего. Метеорологическое лето настанет во второй декаде.

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