В Украине будет наблюдаться значительный дефицит стекла: в чем дело

Украинские окошки в этом году будут иметь дело со значительным дефицитом стекла. Это объясняется тем, что значительную часть сырья везут из Беларуси и Турции.

Об этом сообщает Forbes Украина.

Подробности

Отмечается, что сегодня украинские окошки работают на 60-70% своих мощностей, потому что рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом. В то же время строительный рынок восстанавливается постепенно, и пока больших потребностей в стекле нет. По данным Государственной службы статистики, в 2022 году строительные предприятия Украины сократили объем выполненных работ на 56% по сравнению с 2021 годом – до 113,83 млрд. грн.

Также отрасль готовится к дефициту основного сырья – стекла. Дело в том, что для стеклопакетов нужно качественное термополированное стекло, которое производится методом литья в ванне с расплавленным чугуном. Его в Украине выпускал только Лисичанский завод "Пролетарий", который в 2014 году попал под авиаудар, а в 2015 году прекратил работу из-за больших долгов за газ.

Поэтому все стекло для металлопластиковых окон импортируется. До полномасштабного вторжения рынок стекла в год составил около 28 млн кв.м, что составляет 4 млрд грн. Более 75% такого стекла завозили из России и Белоруссии. Несмотря на сокращение рынка в два раза, цены на стекло выросли на 80%.

Кроме того, изменилась структура стран-импортеров. За первые семь месяцев 2023 года в Украину импортировали около 5,65 млн. кв. м флоат-стекла. Почти 68% – из Польши, еще по 7% – из Турции и Чехии.

Но если учитывать происхождение стекла (а не страну-импортера), то минимум треть сырья происходит из Беларуси, говорит Кесслер. По его данным, 56% общего объема занимают компании "Гомельстекло" (Беларусь) и Şişecam (Турция).

При этом запрета на импорт продукции из Белоруссии нет. В прошлом году в Украину импортировали литое и прокатное стекло на более чем 759 тысяч долларов, свидетельствуют данные Гостаможни. Беларусь обеспечила почти треть импорта, еще 20% приходилось на Польшу, а 15% – на Мексику. В этом году Беларусь исчезла из прямых импортеров стекла, выросла доля Польши.

В последнее время завозить стекло в Украину сложнее из-за блокировки морской логистики Украины. Через две-три недели ожидается дефицит стекла в месяц или полторы. Почти все сырье Stekloplast покупал у турецкого Şişecam и завозил через дунайские порты. В последние недели Россия обстреливает портовую инфраструктуру Дуная.

7 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Şişecam Group в список международных спонсоров войны. И пока неясно, как именно это решение повлияет на поставку стекла в Украину. Но если турецкие и белорусские стекла не будут поставляться, европейские поставщики не смогут сразу компенсировать нам эту часть рынка, объясняет Кесслер.

Эффективным решением может стать собственное производство стекла. Для этого требуются кварцевый песок, сода, доломит, известняк и газ. Эти материалы у нас в достаточном количестве.

Ранее стало известно, что в столице Литвы в Вильнюсе объявили сбор оконного стекла для Украины. Его привезут в Бородянку и другие города и села, наиболее пострадавшие от российского вторжения.

Читайте также: