В Украине будет по-весеннему тепло, температура — до +21°: прогноз погоды на 24 марта

Будет облачно с прояснениями.

В пятницу, 24 марта, в Украине местами будет дождь. Ночью и днем по регионам будет теплая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет облачно с прояснениями. На севере местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет 4-9 тепла, но в Карпатах и на востоке — 0-5 тепла. Днем в Украине будет +13-18 °, а в Закарпатье и Прикарпатье еще теплее — воздух прогреется до +21 °. На высокогорье Карпат +8-13 °.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Завтра, 24 марта, в области облачно с прояснениями. Местами будет дождь. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с.

В области ночью температура воздуха будет +4-9°, а днем +13-18°. В Киеве ночью прогнозируют +6-8°, днем столбики термометров +15-17°.

Напомним, синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что во второй декаде марта погода будет преимущественно без осадков. По ее словам, тенденция близится к тому, что скоро будет преобладать плюсовая температура.

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