В Украине будет тепло и почти без осадков: прогноз погоды на 24 февраля

В субботу, 24 февраля, в Украине будет тепло, но ветрено. В регионах преимущественно без осадков, лишь на крайнем западе небольшой дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине – переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют, только на крайнем западе днем небольшой дождь. В Карпатах, днем также в центральных, большинстве северных и Одесской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На большинстве территории Украины температура воздуха ночью будет 2-7° тепла, а днем поднимется до +8-13°. На Прикарпатье и Одесчине воздух прогреется до +15° тепла. На востоке, в Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью синоптики прогнозируют +3° тепла до -2° мороза, а днем +4-9°.

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области – переменная облачность, без осадков. Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в области. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"В ближайшее время с удерживанием до конца суток 23 февраля и днем 24 февраля порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В Киевской области температура воздуха ночью будет от +2-7°, а днем – 8-13° тепла. В Киеве столбики термометров ночью покажут 5-7° тепла, а днем – 10-12° тепла.

Напомним, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придет весна. Пока не фиксируют наступление метеорологической весны.

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