В Украине будет тепло, но в отдельных регионах — дожди: прогноз погоды на 28 апреля

В воскресенье, 28 апреля, в Украине будет тепло. Небольшие дожди и грозы пройдут лишь в отдельных регионах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На востоке, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории Украины осадков не предполагается. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине составляет 3-8° тепла. Чуть теплее в ночные часы будет на юге и востоке — 9-14° тепла. Днем на подавляющем большинстве территории столбики термометров покажут +16-21°. В восточных областях воздух прогреется до +25.

Между тем, в Карпатах ночью температура воздуха будет 0-5° тепла, а днем поднимется до +10-15°.

Прогноз погоды в Украине на 28 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области в воскресенье переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха – 3-8° тепла ночью, днем поднимется +16-21°. В Киеве ночью температура составит 6-8° тепла, днем +18-20°.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в Украине температура воздуха поднимется до +25 °. В регионы идет антициклон, который обеспечит в большинстве регионов теплую весеннюю погоду без осадков.

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