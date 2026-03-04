Ветреная погода в Украине / © Associated Press

Реклама

В четверг, 5 марта, в Украине будет ветрено. Порывы северо-западного ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Закутывайтесь плотнее, можно положить в карман элегантный кирпич», — пошутила она.

Реклама

По прогнозу синоптика, температура воздуха в течение дня ожидается +4…+9 градусов, на юге и западе +6…+12, на северо-востоке +1…+4 градуса.

Наталка Диденко прогнозирует возможность осадков лишь в нескольких областях Украины.

«Дождь с мокрым снегом вероятны на Полтавщине, Черниговщине, Харьковщине, Луганщине. На остальной территории Украины завтра без существенных осадков», — написала она.

Погода в Киеве

Как предупредила Наталка Диденко, в Киеве 5 марта тоже будет сильный ветер с северо-запада.

Реклама

По словам синоптика, в столице Украины осадков не предвидится, днем температура воздуха прогреется до +5 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной, однако общая тенденция на потепление становится все более ощутимой. При этом начало весны продолжает удивлять температурными контрастами: пока в одних регионах еще держатся ночные морозы, в других уже царит настоящая весна.