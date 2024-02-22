В Украине будет ветрено, но тепло: прогноз погоды на 23 февраля

В пятницу, 23 февраля, в Украине существенных осадков не будет. Но местами – порывистый и сильный ветер. Температура – до +12°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Впрочем, в Закарпатье будет умеренный дождь, а ночью в Карпатах — с мокрым снегом. Кроме того, в Волынской и Львовской областях днем местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах, местами в большинстве центральных, Одесской, Черниговской и Сумской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью на Правобережье составит 1-6 тепла. На остальной территории Украины ночная температура составит от +1° тепла до -4°. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут 7-12° тепла. Прохладнее будет на востоке и северо-востоке страны — 3-8° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 23 февраля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 23 февраля — переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Скорость южного ветра – 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет от +1-6°, а днем – 7-12° тепла. В Киеве столбики термометров ночью покажут 3-5° тепла, а днем – 8-10° тепла.

Напомним, синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придет весна. Пока не фиксируют наступление метеорологической весны.

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