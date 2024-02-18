В Украине будет война нового типа: Боррель прогнозирует элементы из "Звездных войн"

Война в Украине становится все более технологичной и вскоре в ней будут элементы из "Звездных войн", в частности, это касается применения на поле боя дронов и искусственного интеллекта.

Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это будет новый тип войны – с траншеями Первой мировой войны и искусственным интеллектом "Звездных войн", – спрогнозировал главный европейский дипломат.

Также читайте Как искусственный интеллект применяют в военных целях: обзор потрясающих технологий

По его словам, во время недавнего визита в Украину он посетил фабрики по производству беспилотников и не сомневается, что предстоящее противостояние российской агрессии будут определять дроны и применение на поле боя искусственного интеллекта.

Боррель также подчеркнул необходимость быстрее и больше поддерживать Украину, поскольку противостояние затягивается.

Напомним, 2023 год принес украинскому войску много роботизированной техники и разумного вооружения, работающего с помощью искусственного интеллекта.

Читайте также: