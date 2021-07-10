В Украине будет жара с дождями: прогноз погоды на 11 и 12 июля

Дожди придут с запада и в понедельник пройдут в большинстве регионов.
В ближайшие дни в Украине сохранится очень жаркая погода. В воскресенье и понедельник, 11 и 12 июля, столбики термометров покажут днем до 29-34 градусов, а ночью будет 15-21 градус.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
"Жара в ближайшие дни сохранится на всей территории Украины. А вот с осадками ситуация будет более динамичной. К западным областям приблизится фронтальная система циклона ARNO, поэтому на западе Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. В воскресенье такие осадки возможны в Карпатах и на юге, а в понедельник в большинстве областей (кроме запада и востока). Однако на температурный фон осадки существенно не влияют — он будет оставаться высоким", — сообщили синоптики.
11 июля в Карпатах и южных областях, 12 июля на большей части территории страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
В западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.