В Украине будут действовать более справедливые графики отключения света: что известно

В Украине будут действовать более справедливые графики отключения света. Накануне Кабинет Министров поддержал соответствующее постановление.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и учреждения, реализующие мобилизацию. Для этого областные военные администрации и Киевская MBA должны подготовить и утвердить перечни критически важных объектов.

В частности, к этому списку потребителей могут быть отнесены объекты объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения; заведения здравоохранения, воинские части, ТЦК и СП, предприятий оборонного комплекса; электронные коммуникационные сети, здания органов государственной власти и т.п.

Отмечается, что постановление вступает в силу через месяц после его опубликования. Она будет действовать в течение периода военного положения и через шесть месяцев после его прекращения или отмены.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, как долго будут продолжаться отключения света. Введение отключений электричества зависит от ряда факторов. Пока сложно спрогнозировать хоть какие-то сроки.

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