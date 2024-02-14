В Украине будут дожди и туманы: прогноз погоды на 15 февраля

В стране будет немного ветрено.

В четверг, 15 февраля, местами в Украине будет дождь. Утром и днем будет туман в западных областях.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

На северо-востоке и центральных регионах страны будет умеренный дождь с мокрым снегом. В западных, Житомирской, Винницкой, Донецкой и Луганской областях — без осадков. Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье — восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью на западе будет от -1° до +3°, а днем от +1° до +7°. В северных областях прогнозируют в течение суток 1-3°. На юге ночью столбики термометров покажут от +3° до +6°, а днем от +6° до +9°. На востоке температура будет колебаться от -1° до +3° ночью, а днем от +1° до +5°.

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью и днем будет от 0° до 4° тепла. В Киеве столбики термометров в течение суток покажут 1-3 тепла.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщила, когда в Украину снова вернутся морозы. Южные воздушные потоки сменятся северо-западными и дальше будут переходить даже в северо-восточные. Именно эти потоки и принесут существенное похолодание.

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