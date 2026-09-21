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- Украина
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В Украине будут лишать статуса ВПЛ: кто попадет под удар
Этой осенью в Украине начнет действовать новый закон о внутренне перемещенных лицах, который фактически перезагружает систему, работавшую с 2014 года.
Новые правила учета внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине заработают с 22 октября 2026 года согласно Закону №4924-IX.
Согласно закону №4924-IX, длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия человека с учета ВПЛ даже без его личного заявления.
Автоматически потерять статус можно будет в трех случаях:
длительное пребывание за границей (по имеющимся данным — более 90 дней подряд или более 180 дней суммарно в течение года);
несообщение о фактическом возвращении в заброшенное место жительства;
официальная эмиграция на постоянное место жительства за границей.
Закон предусматривает исключения для граждан, у которых есть уважительные причины длительного пребывания за пределами страны. Список таких причин и допустимые сроки отсутствия должно дополнительно определить правительство.
Кроме длительного пребывания за границей, основанием для снятия с учета ВПЛ могут стать и другие обстоятельства. В частности, статус могут отменить, если человек не сообщил о возвращении к прежнему месту жительства, предоставил заведомо ложные сведения при постановке на учет, выехал на постоянное жительство за границу или получил обвинительный приговор по делам, связанным с преступлениями против национальной безопасности Украины или оправданием российской агрессии.
В то же время вступление в силу закона не означает автоматического прекращения всех выплат — порядок помощи регулируется отдельными решениями правительства.
Ранее сообщалось, что для пенсионеров со статусом внутренне перемещенных лиц должно быть отменено одно из дополнительных требований для получения пенсии. Речь идет о необходимости подтверждать, что человек не получает пенсионные выплаты от России.