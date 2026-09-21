В Украине будут лишать статуса ВПЛ: кто попадет под удар

История каждой ВПЛ будет храниться в Единой информационной базе данных / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

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Новые правила учета внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине заработают с 22 октября 2026 года согласно Закону №4924-IX.

Согласно закону №4924-IX, длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия человека с учета ВПЛ даже без его личного заявления.

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Автоматически потерять статус можно будет в трех случаях:

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длительное пребывание за границей (по имеющимся данным — более 90 дней подряд или более 180 дней суммарно в течение года);

несообщение о фактическом возвращении в заброшенное место жительства;

официальная эмиграция на постоянное место жительства за границей.

Закон предусматривает исключения для граждан, у которых есть уважительные причины длительного пребывания за пределами страны. Список таких причин и допустимые сроки отсутствия должно дополнительно определить правительство.

Кроме длительного пребывания за границей, основанием для снятия с учета ВПЛ могут стать и другие обстоятельства. В частности, статус могут отменить, если человек не сообщил о возвращении к прежнему месту жительства, предоставил заведомо ложные сведения при постановке на учет, выехал на постоянное жительство за границу или получил обвинительный приговор по делам, связанным с преступлениями против национальной безопасности Украины или оправданием российской агрессии.

В то же время вступление в силу закона не означает автоматического прекращения всех выплат — порядок помощи регулируется отдельными решениями правительства.

Ранее сообщалось, что для пенсионеров со статусом внутренне перемещенных лиц должно быть отменено одно из дополнительных требований для получения пенсии. Речь идет о необходимости подтверждать, что человек не получает пенсионные выплаты от России.

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