В Украине будут начислять дополнительные пенсии: стало известно кому

Ежегодно размер пенсий может быть увеличен. Но первая выплата составит более 5 тысяч гривен.

Украина вводит специальные пенсии для лиц, имеющих статус борцов за независимость в XX веке, признанных особыми заслугами. Размер этих пенсий установлен на уровне двух прожиточных минимумов для лиц с инвалидностью, что составляет 5016 гривен.

Об этом пишет "Обозреватель".

Законопроект №8032, предусматривающий введение таких пенсий, был принят во втором чтении Верховной Радой 29 мая. Голосование поддержало 313 народных депутатов, сообщил Ярослав Железняк, представитель фракции "Голос".

Согласно законопроекту предполагается, что размер пенсий будет увеличиваться ежегодно. Статус получателей пенсий регулируется двумя законами. Первый из них — "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" — был принят еще в 2015 году. Другой закон – "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" – касается лиц, подвергнутых политическим или религиозным репрессиям, включая лишение свободы или принудительное помещение в психиатрическое учреждение без надлежащих оснований.

Все указанные лица должны быть реабилитированы согласно закону. Законопроект предусматривает установление пенсий за особые заслуги для реабилитированных борцов за независимость Украины в XX веке, лишенных свободы в период СССР, пояснил народный депутат Владимир Вятрович.

Напомним, что Путин разрешил выборы на территориях с военным положением.

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