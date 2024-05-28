В Украине будут наказывать за оскорбительные сообщения в Интернете: Рада приняла новый закон

По закону, закрепляющему положения Стамбульской конвенции о сексуальном и гендерном насилии, сексуальным домогательством будут считаться, в частности, оскорбительные слова и изображения, присланные с помощью средств электронной связи.

Верховная Рада приняла новый закон №8329, дополнивший Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП) новыми статьями о наказании сексуального и гендерного насилия. После вступления закона в силу передача сообщений оскорбительного сексуального характера с помощью электронных коммуникаций будет считаться сексуальным домогательством и наказываться штрафами.

Таким образом, закон, который во вторник, 28 мая, направлен на подпись президенту Украины, закрепляет положения Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Согласно положениям нового закона КУоАП дополнится статьей 173-7 "Сексуальное домагательство". Статья квалифицирует как сексуальное домагательство умышленное совершение против желания личности оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных среди прочего с использованием средств электронной связи. К таким действиям относятся не только голосовые или текстовые сообщения, но и невербальные изображения – жесты или телодвижения.

Статьей 173-7 предусмотрено наказание правонарушителя в виде:

штрафа от 1360 до 2720 грн.;

общественных работ (от 20 до 40 часов);

исправительных работ (до одного месяца) за вычетом 20% заработка.

Еще одна статья, которая появится в Административном Кодексе после вступления нового закона в силу – 173-6 "Насилие по признаку пола". Статья определяет гендерное насилие как умышленное совершение действий или бездействие, нанесшие физический, психологический или экономический ущерб конкретному лицу из-за его принадлежности к определенному полу или стереотипам о социальных ролях (обязанностях, поведении и т.п.) женщины или мужчины в обществе.

Статья 173-6 также предусматривает аналогичные статье 173-7 наказания правонарушителей, но размер штрафа может быть выше – до 3400 грн.

Под действие этой статьи не подпадают случаи, когда пострадавшему лицу нанесены прямые телесные повреждения. Наказание за такие виды преступлений устанавливается Уголовным кодексом.

Напомним, Украина полностью ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Конвенция Совета Европы (Стамбульская конвенция) устанавливает обязательства стран-подписантов содействовать предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия, защите и поддержке жертв, а также привлечению к ответственности лиц, совершающих такое насилие или потакающих ему своим бездействием. Этим документом все формы насилия (сексуальное, физическое, психологическое и экономическое) квалифицируются как уголовные преступления.

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