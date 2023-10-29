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В Украине будут штрафовать за нарушение комендантского часа: какие суммы наказания

В Украине будут штрафовать за нарушение комендантского часа: какие суммы наказания

В Украине хотят штрафовать за нарушение комендантского часа / Фото: ТСН.ua

Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах, передвигаться на транспорте или пешком.

Народные депутаты хотят установить административную ответственность за нарушение комендантского часа, действующего в стране в связи с военным положением. Парламентарии уже внесли в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Указывается, что документ разработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.

Проектом закона народные избранники планируют установить административную ответственность за:

  • нарушение гражданами комендантского часа, что влечет наложение штрафа от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8500 до 17 тысяч гривен)
  • нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения, что влечет наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от трех тысяч до шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тысяч гривен до 102 тысяч гривен)

В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству парламента.

Отметим, что наказание за нарушение комендантского часа планировалось ввести еще в декабре 2022 года, однако документ так и не был принят.

Несмотря на то, что комендантский час в областях Украины действует более полутора лет, никакой юридической ответственности за ее нарушение действующим законодательством не предусмотрено.

Нарушение комендантского часа является правовым основанием для проверки документов, осмотра лиц и транспортных средств, изъятие предметов, являющихся орудием, средством или предметом правонарушения, и задержание в органы Нацполиции граждан, в частности, для установления личности или в случае совершения им административного или уголовного правонарушения.

Об уголовной ответственности за нарушение комендантского часа в Верховной Раде заговорили после публикации резонансного видео о работе одного из ресторанов Киева.

Комендантский час по областям Украины.

Напомним, что комендантский час действует во всех областях Украины, кроме Закарпатской. Его время устанавливает областная военная администрация, но в отдельных громадах при необходимости его могут продлевать или сокращать.

  • Город Киев и область – с 00:00 до 5:00
  • Винницкая область – с 00:00 до 5:00
  • Волынская область – с 00:00 до 5:00
  • Днепропетровская область – с 00:00 до 5:00 (за исключением некоторых регионов)
  • Донецкая область – с 21:00 до 5:00
  • Житомирская область – с 00:00 до 5:00
  • Запорожская область – с 23:00 до 5:00
  • Ивано-Франковская область – с 00:00 до 5:00
  • Кировоградская область – с 23:00 до 5:00
  • Луганская область – с 21:00 до 5:00
  • Львовская область – с 00:00 до 5:00
  • Николаевская область – с 00 до 05:00
  • Одесская область – с 00:00 до 5:00
  • Полтавская область – с 00:00 до 4:00
  • Ровенская область – с 00:00 до 5:00
  • Сумская область – с 23:00 до 4:00
  • Тернопольская область – с 00:00 до 04:00
  • Харьковская область – с 23:00 до 5:00
  • Херсонская область – с 21:00 до 5:00
  • Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00
  • Черкасская область – с 00:00 до 4:00
  • Черновицкая область – с 00:00 до 4:00
  • Черниговская область – с 00:00 до 4:00

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