В Украине будут штрафовать за нарушение комендантского часа: какие суммы наказания

Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах, передвигаться на транспорте или пешком.

Народные депутаты хотят установить административную ответственность за нарушение комендантского часа, действующего в стране в связи с военным положением. Парламентарии уже внесли в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Указывается, что документ разработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.

Проектом закона народные избранники планируют установить административную ответственность за:

нарушение гражданами комендантского часа, что влечет наложение штрафа от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8500 до 17 тысяч гривен)

нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения, что влечет наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от трех тысяч до шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тысяч гривен до 102 тысяч гривен)

В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству парламента.

Отметим, что наказание за нарушение комендантского часа планировалось ввести еще в декабре 2022 года, однако документ так и не был принят.

Несмотря на то, что комендантский час в областях Украины действует более полутора лет, никакой юридической ответственности за ее нарушение действующим законодательством не предусмотрено.

Нарушение комендантского часа является правовым основанием для проверки документов, осмотра лиц и транспортных средств, изъятие предметов, являющихся орудием, средством или предметом правонарушения, и задержание в органы Нацполиции граждан, в частности, для установления личности или в случае совершения им административного или уголовного правонарушения.

Об уголовной ответственности за нарушение комендантского часа в Верховной Раде заговорили после публикации резонансного видео о работе одного из ресторанов Киева.

Комендантский час по областям Украины.

Напомним, что комендантский час действует во всех областях Украины, кроме Закарпатской. Его время устанавливает областная военная администрация, но в отдельных громадах при необходимости его могут продлевать или сокращать.

Город Киев и область – с 00:00 до 5:00

Винницкая область – с 00:00 до 5:00

Волынская область – с 00:00 до 5:00

Днепропетровская область – с 00:00 до 5:00 (за исключением некоторых регионов)

Донецкая область – с 21:00 до 5:00

Житомирская область – с 00:00 до 5:00

Запорожская область – с 23:00 до 5:00

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