В Украине будут судить нардепа за организацию схемы масштабного хищения газа

САП не указал фамилию подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на Дубневича.

НАБУ и САП передали в суд дело нардепа IX созыва, обвиняемого в завладении газом более чем на 2,1 млрд грн и отмывании средств.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Следствие установило, что связанные с нардепом компании — владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ — заключили соглашения с "Нафтогазом" на закупку газа по льготным ценам для населения. Однако вместо теплоснабжения предприятия использовали его для производства электроэнергии, которую продавали по рыночным ценам.

Незаконные доходы легализовали через компании-нерезиденты, а часть средств вернули в Украину под видом иностранных инвестиций.

Расследование в отношении нардепа завершили в 2024 году. Он стал шестым обвиняемым по этому делу. Другие участники схемы предстали перед судом еще в 2018-2020 годах.

На активы, приобретенные за нелегальные средства, наложен арест - в частности, на ТЭЦ, солнечные электростанции, недвижимость и счета в иностранных банках.

Кроме того, нардеп фигурирует в деле о хищении 93 млн грн "Укрзализныци".

Напомним, в Украине разоблачили коррупционную схему при создании системы "Дзвин".

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