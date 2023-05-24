В Украине будут судить организатора неудачной диверсии на Кураховской ТЭС: ему грозит пожизненное

Его обвиняют в государственной измене и приготовлении диверсии.

В Украине будут судить бывшего правоохранителя, пытавшегося организовать диверсию на Кураховской ТЭС. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что работники ДБР завершили специальное досудебное расследование. Следствие установило, что после оккупации Мариуполя он пошел на сотрудничество с новой "властью". Он проводил фильтрационные мероприятия на одном из блокпостов, искал патриотически настроенных граждан, украинских правоохранителей и оставшихся под оккупацией военных.

В конце 2022-го ДБР стало известно, что экс-блюститель и его сообщник готовят диверсию на Кураховской ТЭС. Он раньше времени скрыл взрывные устройства, боеприпасы и другие необходимые средства в специально обустроенном схроне недалеко от ТЭС. Совершить взрыв должен был его сообщник. Правоохранители установили место схрона и предотвратили теракт.

Предателя обвиняют в государственной измене и приготовлении диверсии. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Эксправохранитель занимал должность в оккупационной милиции Мариуполя и готовил диверсию на Кураховской ТЭС.

Напомним, во Львове суд вынес приговор 47-летнему Владиславу Козееву, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал их россиянам. Сторонник РФ признан виновным в государственной измене и назначен ему пожизненное заключение, а также конфискация имущества.

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