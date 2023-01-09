В Украине будут судить российского генерала, уроженца Винницкой области, который помогал группе "Гиркина"

В Украине будут судить российского генерала, который руководил действиями подразделений "ДНР" и помогал группе "Стрелкова/Гиркина".

Винницкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ по факту участия в террористической организации, сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что генерал-майор воздушно-десантных войск РФ, родившийся в Винницкой области, с 2014 года входит в состав так называемой "ДНР". Именно он помогал диверсионной группе "Стрелковая/Гиркина" в организации боевых действий против Вооруженных Сил Украины.

фото/Винницкой областной прокуратуре

"Лично руководил действиями российских наемников и представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР" во время захвата Славянска. От высшего военно-политического руководства страны-агрессора получил звание "герой России", — говорится в сообщении.

Напомним, террорист Игорь Гиркин, которому помогал обвиняемый генерал, в 2014 году активно участвовал в сепаратистском движении на Донбассе. Российские боевики под его командованием захватывали города Донбасса и убивали там украинцев, которые не соглашались на оккупацию. 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17, а также в действиях, повлекших за собой падение самолета, трех обвиняемых — граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

В 2022 году Гиркин снова появился в информационном пространстве. Он часто критикует российское Минобороны и призвал объявить в РФ мобилизацию, чтобы "уничтожить Украину".

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