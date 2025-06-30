В Украине будут судить скандального застройщика Войцеховского: что о нем известно

В Украине будут судить скандального застройщика Войцеховского

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В Украине будут судить известного застройщика, который обманул более 10 тысяч инвесторов в 42 новостройках Киева.

Об этом сообщает источник ТСН.ua в полиции Киева.

Полицейские завершили досудебное расследование этого дела.

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По словам правоохранителей, скандальный застройщик организовал строительство десятков жилых комплексов в Киеве. Однако предусмотренные законом разрешительные документы он так и не получил. Кроме того, само строительство велось с нарушением строительных норм.

Для реализации преступной деятельности он создал разветвленную сеть подконтрольных предприятий. Вырученные от инвесторов средства использовались не по назначению, что привело к многомиллионному ущербу и отсутствию у владельцев квартир надлежащих правоустанавливающих документов, отметили в полиции.

Правоохранители не называют имя фигуранта, но, как сообщают источники ТСН.ua, речь идет об Анатолии Войцеховском.

Кто такой Анатолий Войцеховский

Анатолий Войцеховский начал свою деятельность в сфере жилищного строительства еще в начале 2000-х годов

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Он обманул инвесторов из сорока двух новостроек Киева.

«Есть случаи, когда люди покупали квартиру на 18 этаже, а вообще там строилось 12. И согласно проектной документации, и то, что было построено, то есть люди покупали воздух», — рассказывала Кристина Ненно, общественная активистка, экспертка в сфере ЖКХ.

После своих «схем» застройщик скрылся за границу. В марте он был экстрадирован из Испании в Украину — теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Войцеховского ПРИНУДИТЕЛЬНО доставили в Украину из Испании! Как застройщик-беглец снова оказался в СИЗО?

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Детальнее о «строительной пирамиде» Войцеховского читайте в этой статье или смотрите ниже на видео.