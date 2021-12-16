В Украине будут судить сотрудника ФСБ России, который был активным участником аннексии Крыма

В Украине будут судить сотрудника ФСБ России, который был активным участником аннексии Крыма

В марте 2014 года он призывал не сопротивляться российским агрессорам.

Украинская прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Федеральной службы безопасности РФ, который в марте 2014 года находился в Симферополе и своими действиями поспособствовал аннексии Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Неназванный сотрудник российской спецслужбы обвиняется в том, что он был пособником в ведении агрессивной войны, посягая на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекал к совершению государственной измены.

Досудебным следствием установлено, что сотрудник ФСБ, в частности, активно способствовал захвату Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и Симферопольского пограничного отряда.

"Путем уговоров, подкупа и угроз обвиняемый призывал военнослужащих воинских частей не сопротивляться подрывным действиям военных подразделений РФ и к их переходу на сторону российской пограничной службы", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Федеральной службе безопасности России заявили, что задержали украинских разведчиков.

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