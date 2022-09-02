В Украине будут тестировать новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях: когда и где именно

В 17 областях Украины от 7 сентября начнут тестировать новую систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Это тестирование не требует никаких действий со стороны людей.

Сообщения будут отправляться мобильными операторами с помощью технологии Cell Broadcast.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Сначала такие сообщения будут поступать только на смартфоны, выпущенные после 2019 года.

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Так, ГСЧС будет посылать только тестовые информационные сообщения на мобильные телефоны следующего содержания: "ГСЧС Украины. Тестирование системы информирования населения. Подробнее: https://dsns.gov.ua/test".

Новая система оперативного информирования будет работать благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием: быстрее получение уведомлений, гибкость в выборе локаций для информирования, наличие звукового сигнала, даже если звук на смартфоне абонента выключен.

Так, с 7 сентября тестирование стартует в следующих областях:

Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской и в Киеве.

Поступающие сообщения не будут связаны с возникновением реальной чрезвычайной ситуации, поэтому не требуют действий со стороны граждан.

Напомним, ранее в Госспецсвязи объяснили, о чем не следует говорить по телефону и какими мессенджерами безопаснее пользоваться.

Телемарафон | Спецвыпуск ТСН 17:00 за 2 сентября 2022 года

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