В Украине будут тестировать новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях: когда и где именно

В 17 областях Украины от 7 сентября начнут тестировать новую систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Это тестирование не требует никаких действий со стороны людей.
Сообщения будут отправляться мобильными операторами с помощью технологии Cell Broadcast.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Сначала такие сообщения будут поступать только на смартфоны, выпущенные после 2019 года.
Так, ГСЧС будет посылать только тестовые информационные сообщения на мобильные телефоны следующего содержания: "ГСЧС Украины. Тестирование системы информирования населения. Подробнее: https://dsns.gov.ua/test".
Новая система оперативного информирования будет работать благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием: быстрее получение уведомлений, гибкость в выборе локаций для информирования, наличие звукового сигнала, даже если звук на смартфоне абонента выключен.
Так, с 7 сентября тестирование стартует в следующих областях:
Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской и в Киеве.
Поступающие сообщения не будут связаны с возникновением реальной чрезвычайной ситуации, поэтому не требуют действий со стороны граждан.
Напомним, ранее в Госспецсвязи объяснили, о чем не следует говорить по телефону и какими мессенджерами безопаснее пользоваться.
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