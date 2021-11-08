В Украине будут трещать 12-градусные морозы уже на этой неделе — обновленный прогноз Укргидрометцентра

В Украине будут трещать 12-градусные морозы уже на этой неделе — обновленный прогноз Укргидрометцентра

Такие "минусы" будут держаться несколько ночей.

Погода на этой неделе будет арктически холодной – особенно ночью. Так, 11 ноября синоптики прогнозируют в Карпатах и восточных областях до 12° мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, уже в среду, 10 ноября, морозы станут сильнее. Температура ночью составит 3-8° мороза (в Карпатах, 11 ноября и в восточных областях до 12° мороза), в южных областях и в Закарпатье 1-6° мороза, днем 3-8° тепла, 11 ноября в Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области 7-12° тепла.

Однако продержатся сильные морозы недолго — уже 12 ноября температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 3° мороза (в восточных областях 12 ноября до 5° мороза), днем будет 4-9° тепла, в западных и южных областях до 12°.

В Киеве 9 ноября ночью еще будет 2-4° тепла, а уже в среду, 10 ноября, ожидается 3-5° мороза. 12 ноября в столице станет немного теплее – 0-2° тепла ночью и 6-8° днем.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

Читайте также:

Метеозависимость: неделя будет очень морозной

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку