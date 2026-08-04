В Украине будут "тропические" ночи, а от адской жары не спасут даже дожди - прогноз Птухи

Жара в Украине / © ТСН.ua

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Солнце, сильная жара и небо без намека на облака, — эта неделя в Украине пройдет под знаком мощного антициклона, который уже донес на восток Европы чуть ли не африканскую жару. Несколько свежести в воздухе появится разве что на выходные.

Об этом NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.

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«Раскаленная воздушная масса в этом поле высокого давления и практически при отсутствии облаков днем повлечет за собой в большинстве областей сильную жару, — пояснила специалист. — Ночные температуры будут в пределах +18…+25 градусов, а дневные — +35…+38».

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В то же время, по данным синоптика, ветер будет слабый, практически не ощутимый.

Особенно тяжело в это время в городах, где много дополнительных источников тепла и нагреваемых поверхностей уточнила Птуха, — все это вместе может добавлять еще несколько градусов тепла до реальной температуры воздуха.

Небольшие облака и дождь будут появляться время от времени в отдельных местах на западе и севере страны, однако они будут настолько локальными и незначительными, что не снизят градус тотальной жары. Напротив, добавят влажность в воздух, от чего людям еще сложнее будет переносить высокие температуры.

Более-менее ощутимые осадки с грозами могут быть днем 6 августа на западе страны, — спрогнозировала Птуха.

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Приблизительно в это время в страну начнет прорываться долгожданный дождливый атмосферный фронт. 7 августа он будет немного увереннее чувствовать себя в западных, северных, местами даже центральных областях и постепенно будет проявляться дождями с грозами. Но на температуру воздуха эти осадки поначалу практически не будут влиять.

Ночи в это время все еще будут «тропическими» — столбики термометров в темное время суток задержатся в пределах +20…+25 градусов, а днем жара начнет ослабевать разве что на Западе — там температура воздуха опустится до +26…+31 после прохождения этого атмосферного фронта.

8 августа кратковременные дожди распространятся дальше по стране, но не достанутся юго-востоку.

На западе страны ночью уже будет +15…+20, а в остальных регионах все еще «тропики» в темное время суток.

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Но дневная температура воздуха в большинстве областей немного «успокоится» — в пределах +25…+31.

«Только юго-восток 8-го числа еще будет оставаться с сильной жарой — где-то +35…+38, — отметила синоптика. — Немного забегая вперед, могу сказать, что с 9 августа есть предпосылки для более ощутимого снижения температуры воздуха и возвращения к комфортным показателям».

В это время жара отпустит и юго-восток страны, где будет держаться до последнего.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области на днях будет царить раскаленный воздух, как и по всей территории Украины. Поэтому у Киева будет сухая и жаркая погода по 6 августа включительно: ночью +20…+22, а днем +35 (6 августа даже +37).

7 августа ночью все еще будет +21…+23, а днем в Киев доберется атмосферный фронт в виде кратковременных дождей с грозами. Он задержится и 8 августа, и тогда же, наконец, снизится температура — столбики термометров покажут +26…+28.

Напомним, метеоролог Виталий Шпиг отметил, что экстремальная жара до +40°C и выше перестает быть исключительным явлением для Украины. Метеоролог объяснил, что из-за глобального потепления такие температуры будут повторяться каждый год.

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