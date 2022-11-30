В Украине будут внепланово проверять соблюдение графиков отключений электроэнергии

Операторы систем распределения должны четко соблюдать эти графики при отсутствии аварийных и экстренных ситуаций, говорят в Минэнерго.

Для усиления контроля за составлением и выполнением графиков почасовых отключений электроэнергии Министерство энергетики издало приказ, согласно которому Госэнергонадзор будет осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Кроме графиков отключения будут проверять и техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.

"Важно, чтобы все энергетические компании, операторы систем распределения работали слаженно и ответственно. Графики отключения электроэнергии должны быть составлены и применяться в соответствии с требованиями действующего законодательства и максимально, насколько это сейчас возможно, учитывать потребности потребителей. Операторы систем распределения должны четко следовать этим графикам за отсутствия аварийных и экстренных ситуаций", — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

К проверкам привлекут представителей НКРЭКУ, СБУ, а также НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, уполномоченные представители Госэнергонадзора будут дежурить на диспетчерских пунктах "Укрэнерго" и облэнерго в утренние и вечерние пиковые часы, чтобы следить за соблюдением графиков отключения электрической энергии.

Ситуация с электроэнергией в Украине

23 ноября российская армия совершила очередную ракетную атаку по городам Украины, повредив объекты критической инфраструктуры.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился и по состоянию на утро 30 ноября составляет 27%. Вчера дефицит был на уровне 30%. Общий дефицит в энергосистеме – следствие семи волн ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается с каждым днем. По его словам, если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, то "в ближайшей перспективе мы сможем стабилизировать и сократить время отключения".

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