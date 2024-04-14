В Украине будут вынуждены повысить тариф на электроэнергию — эксперт

Прогнозирование развития событий в энергетическом секторе остается крайне сложным, а сценарии порой полярны. В осенне-зимний период 2024-2025 годов Украина будет входить с дефицитом электроэнергетических мощностей, величина которого будет определяться способностью защитить энергосистему от обстрелов, а значит, от поставок военной помощи от партнеров.

Такое мнение высказал эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокоп.

По его словам, враг будет акцентировать удары по прифронтовым областям, обостряя территориальные дисбалансы в энергосистеме, а также создавая угрозы для газо- и угледобычи, которые будут в зоне дополнительного риска в случае попыток наступления врага летом.

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В то же время долги на рынке и кризис ликвидности будут существенно усложнять ремонт кампанию и будут барьером для строительства новых мощностей распределенной генерации, крайне необходимой в течение следующей зимы.

“Долговый кризис начнет усиливаться летом, во время ремонтной кампании и простоя дополнительной части энергоблоков. В итоге возникнут неотложные предпосылки для повышения тарифа на электроэнергию для населения, хотя власти и будут оттягивать это решение. Вопрос повышения тарифов станет основной почвой для враждебных кампаний по дезинформации, которые в этом году приобретут еще больший масштаб", — прогнозирует Андриан Прокоп.

Ситуация с поставками нефтепродуктов, по его словам, вероятнее всего, останется стабильной, несмотря на риски протестов уже с румынской границы во второй половине года.

Напомним, украинцы могут платить меньше за некачественную коммуналку: что для этого нужно.

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