В Украине будут выплачивать деньги за найденные трупы диких кабанов: сколько можно получить

Целью этой инициативы является быстрое выявление вспышек африканской чумы и недопущение ее распространения.

Украинцы смогут получать вознаграждение за найденные трупы диких кабанов, которые могут быть носителями африканской чумы свиней.

Об этом сообщил Департамент агропромышленного развития Львовской ОГА.

Согласно постановлению правительства, совершеннолетние граждане, которые найдут труп дикого кабана и сообщат об этом в течение 24 часов в Госпродпотребслужбу, смогут получить 1514 гривен. Условием выплаты является подтверждение наличия возбудителя африканской чумы свиней в отобранном материале. Если вирус не обнаружат или будет зафиксирована попытка разрезания туши, вознаграждение не начисляется. Выплаты начнутся с 1 сентября 2025 года.

"Львовская область на сегодня является благополучной по африканской чуме свиней, однако принятые постановлением условия стимулирования за найденные трупы диких кабанов будут способствовать своевременному выявлению вспышек африканской чумы свиней, оперативному реагированию на возможные случаи, недопущению ее распространения и обеспечения контролируемой эпизоотической ситуации в области", — заявила директор департамента агропромышленного развития Львовской областной военной администрации Людмила Гончаренко

Напомним, в одной из областей Украины произошло землетрясение.

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