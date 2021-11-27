В Украине бурлила непогода: без света осталось более сотни населенных пунктов

В Украине бурлила непогода: без света осталось более сотни населенных пунктов

Речь идет об обесточивании в трех регионах.

Из-за ухудшения погоды 126 населенных пунктов в разных регионах Украины остались без электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Без света остались жители в трех регионах:

Киевская область — 93,

Черниговская – 31,

Кировоградская – 2.

Это информация от спасателей по состоянию на утро 27 ноября. Отмечается, что в результате дождя и порывов ветра сработали системы автоматической защиты линий электроснабжения, произошло обесточивание. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось, в субботу, 27 ноября, почти по всей Украине станет теплее, но будет дождь. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с. На высокогорье Карпат 25-30 м/с. В Карпатах мокрый снег и дождь, а температура в течение суток около нуля.

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